Cardeal Dom Sergio da Rocha é nomeado pelo Papa para Congregação para os Bispos

O Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, foi nomeado, nesta quinta (4), como membro da Congregação para os Bispos. A nomeação foi feita pelo Papa Francisco, líder máximo da Igreja Católica.



Além de Dom Sergio da Rocha, também foi nomeado para a mesma função o Cardeal americano Joseph William Tobin, de Newark.



“Recebo esta nomeação com humildade e gratidão ao Papa Francisco, esperando contar com a graça de Deus e as orações de todos, para poder cumprir de modo fiel e generoso esse serviço à Igreja”, afirmou o Cardeal Dom Sergio da Rocha.



A Congregação para os Bispos é um dos principais organismos da Cúria Romana, que cuida da criação das dioceses, da nomeação de bispos, das visitas “ad Limina”, que é uma visita dos bispos diocesanos aos túmulos dos Apóstolos, em Roma, e dos encontros de bispos novos.



“A nomeação representa um gesto de bondade do Papa em relação a mim e, sobretudo, de grande estima e consideração pelo episcopado brasileiro e pela Igreja no Brasil. A nomeação para ser membro da Congregação para os Bispos não é uma honraria, mas sim um serviço muito exigente que sou chamado a prestar à Igreja, a pedido do Papa, continuando minha missão de Arcebispo de Salvador”, disse Dom Sergio.



O atual prefeito da Congregação para os Bispos é o Cardeal canadense Marc Ouellet e o Secretário é o bispo brasileiro Dom Ilson Montanari. Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil entre 1987 e 1998, Dom Lucas Moreira Neves foi prefeito da Congregação para os Bispos.