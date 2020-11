Carla Perez celebra os 43 anos com os filhos, marido, genro e nora

Carla Perez comemorou 43 anos nesta segunda-feira (16) e compartilhou uma imagem em que aparece ao lado da família.

Na imagem, Carla aparece ao lado do marido, o cantor Xanddy, da filha Camilly Vitória, que está com o namorado, e do filho Victor Alexandre, que também aparece acompanhado.

"O dia de hoje só quero agradecer!. Gratidão. A Deus por mais um ano de vida, por todos os sonhos até aqui realizados, oportunidades e por todas as pessoas colocadas em minha vida! Tu és fiel, Senhor!", escreveu Carla na legenda da imagem.

Camilly, a filha mais velha do casal, namora o rapper norte-americano Red Bum. O rapaz é do estado de Virgínia, nos EUA, e mora atualmente em Orlando, onde Camilly vive com os pais.