Vestindo Moschino dos pés a cabeça. Foi assim que Carla Perez surgiu durante a gravação do DVD da banda Harmonia do Samba, na noite da última segunda-feira (06), no Wet’n Wild, em Salvador.

O look, que tem tênis, camiseta e bolsa, é avaliado em cerca de dez mil reais.

A gravação do DVD contou com as participações de Parangolé, Felipe Araújo, Ludmilla e Ferrugem.

Carla Perez (Foto: Reprodução/Redes Sociais)