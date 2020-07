Carleto comenta sobre reestreia do Vitória: 'Ansioso e preparado'

O Vitória está em seus últimos preparativos para fazer seu retorno ao futebol, após a pausa em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Nesta quarta-feira (22), o Leão entra em campo contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, às 20h. Segundo o lateral-esquerdo Thiago Carleto, a ansiedade bateu não só nos torcedores, mas também nos jogadores.

"Toda reestreia, toda vez que você fica um tempo inativo do futebol - por férias ou lesão -, você volta e sempre tem aquele friozinho na barriga. O jogador que perder isso praticamente pode parar de jogar bola. (...) A gente está ansioso. Mas, acima de tudo, estamos preparados", garantiu o jogador.

Carleto, aliás, comemorou sua trajetória com o Leão. "Todo jogador de futebol quer ser reconhecido dentro de campo, quer ser uma pessoa desejada. E, hoje, aqui no Vitória, desde que eu cheguei, eu me reencontrei de novo. Passei a amar esse clube e tudo que tem acontecido, dia a dia, jogos, gols, assistências, vem naturalmente daquilo que representa 'Carleto e Vitória'", afirmou o lateral, que revelou seu grande desejo para esse ano.

"Meu grande sonho hoje é poder entregar o Vitória de volta para a Série A, é dar títulos ao Vitória. Acho que isso é meu maior objetivo. É uma responsabilidade que acho que todo jogador quer".