Carlinhos Brown é criticado por interromper coro de 'Fora, Bolsonaro' em show

Um vídeo em que o cantor Carlinhos Brown interrompe um coro de "Fora, Bolsonaro" durante um show viralizou nas redes sociais neste final de semana, gerando críticas ao baiano. Segundo a assessoria do artista, o show aconteceu no ano passado. Depois da repercussão, Brown foi às redes sociais afirmar que é eleitor de Lula (PT).

No vídeo, é possível ver o coro de "fora, Bolsonaro" se iniciando e Brown interrompe dizendo que é "o Brasil que deu certo" e não se "mete nisso".

"Desculpe, eu sou o Brasil que deu certo e não me meta nisso daí. Não quero nem saber dessa gente. Eu não me meto nisso... Não quero me meter nesse assunto. Vamos fazer a construção desse país. A gente está aqui para mudar e vamos mudar sem política", acrescenta.

Brown foi criticado pelos comentários no show. "Deve ser muito bom ser milionário num Brasil de miseráveis para você chegar ao ponto de dizer a seu público que não quer se envolver em política", disse um comentário. "Aprendeu com Elba Ramalho", comentou outro. "Valeu pela sinceridade".

No Twitter, onde seu nome foi parar nos assuntos mais comentados, Brown postou uma foto em frente a um mural em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018 no Rio. "Para quem ainda tem dúvidas. Respeito os meus, eu quero Lula", escreveu.