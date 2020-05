Carlinhos Brown e Deborah Colker fazem parceria

Uma das mais prestigiadas coreógrafas do Brasil, Deborah Colker está realizando um novo espetáculo de dança, denominado A Cura, cuja trilha sonora leva a assinatura de Carlinhos Brown. O trabalho será apresentado pela Cia Debora Colker e deve estrear assim que passar a pandemia. Do seu estúdio Ilha dos Sapos, no Candeal, Brown foi compondo as canções para que Debora criasse as coreografias. A primeira música, Bandagem, já foi lançada num clipe, exibido pelo Canal Curta!, mostrando os bailarinos dançando enquanto o cacique canta. Tanto ele quanto Deborah estão entusiasmados e só esperando a hora de mostrar ao público a parceria e prometem que outras virão.

Brown está com parceira com a coreógrafa Débora Colker (foto: Iza Campos/Divulgação)

J. Velloso lança música com artistas de Santo Amaro

O cantor e compositor J. Velloso lançou, em parceria com a banda santamarense Recôncavo Experimental e com participação de Zolinha, artista popular da terra, o samba Vida Chula. A letra narra uma história de escravidão e seu impacto no Recôncavo nos dias de hoje. A música conta também com um clipe produzido pelo Studio Mundo, de Gustavo Souza Castro, também de Santo Amaro, que traz imagens do Recôncavo tiradas de alguns documentários, e com a participação de várias pessoas, usando um filtro do Instagram criado exclusivamente para o projeto. A produção musical é do idealizador da banda, Gustavo Caribé, e a direção artística é de Mirella Medeiros, que assina o design gráfico.

Forró sem limites com Targino Gondim

O cantor, compositor e sanfoneiro Targino Gondim manda avisar que nesse sábado (23) vai promover a Live Show Sem Limites. Será a partir das 16h, nas margens do Velho Chico entre as cidades de Juazeiro e Petrolina, com muita música e gostinho de São João. Tudo isso no seu canal do YouTube.

Vânia Abreu no projeto Lives do Conhecimento

O projeto Lives do Conhecimento, promovido pela Faculdade de Gestão e Negócios (FGN) que acontece sexta (22), às 17h, terá a participação da cantora Vânia Abreu. O bate-papo, mediado pela professora Silvia Gonçalves, abordará questões como criação artística, projetos culturais e as perspectivas da artista nesse período de isolamento social. Morando em São Paulo desde a década de 90, Vânia Abreu possui uma trajetória artística que inclui, além dos vários CDs autorais lançados, o livro Eu e Meu Lugar (Editora Caramurê), trabalho infantil que conta a história do sambista Riachão, falecido recentemente. A live pode ser conferida nos perfis do Instagram @fgn.salvador e @vaniaabreuoficial.

TUM-TUM-TUM*

1. A cantora Gilmelândia realiza nesta quinta (21), às 21h, mais uma Live da Malukete, direto de sua casa, com transmissão através da Rede Brasil e da conta da artista no Instagram @gilmelandiaoficial. Dessa vez, a convidada é a amiga especial, a cantora Elba Ramalho. Toda a renda será destinada à Santa Casa de Jequié, com apoio da Fundação José Silveira.

Ninha promove live nessa sexta (22), em seu canal no YouTube (Foto: Divulgação)

2. O cantor e compositor Ninha apresenta nessa sexta (22), a partir das 17h30, a Live Na Garagem com Ninha, que será realizada em sua casa e transmitida em seu canal do YouTube. Além de muita música, durante a apresentação serão arrecadados donativos para instituições nas cidades de Salvador e Camaçari. O repertório fará um passeio pelos seus 45 anos de carreira.

3. O grupo Kart Love lança sábado (23), a partir do meio-dia, em seu canal do YouTube, a música Um Pau na Quente, Um Pau na Gelada, composição de Flavinho do Kadet, Elton Big Big, Menino Ruan e Ramon Dias. O clipe, além de imagens do próprio Kart, conta com presenças de digital influencers, radialista e jogador de futebol.