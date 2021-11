Carlinhos Brown será atração de festa de Réveillon em Salvador  

Carlinhos Brown vai animar o Réveillon do Yacht Clube (Matheus Leite/divulgação)

A agenda do cantor Carlinhos Brown para o Réveillon já está definida. Ele irá se apresentar no dia 31 de dezembro, em Salvador. De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, Carlinhos será a principal atração da virada de ano do Yacht Clube da Bahia, na Ladeira da Barra. O evento, batizado de Muito Obrigado Axé, também contará com show da banda Confraria da Música.

“Retomando a ideia de que o clube é como uma segunda casa, esse ano o Réveillon será aberto a todos os associados, de forma gratuita. Quem preferir, poderá optar também pelo formato all inclusive e, assim, comprar seus ingressos e reservar suas mesas, que estarão dispostas no salão de festas e no Veleiro. Dessa forma, esse ano teremos Réveillon all inclusive mas também Réveillon com todos incluídos, focado nos associados, que são os principais responsáveis por sairmos dessa pandemia com um clube cada vez mais representativo e forte”, nos disse o Comodoro Francisco Brandão.

Contagem regressiva

O Alô Alô Bahia irá montar uma redação de verão em um dos principais destinos de final de ano do Brasil. A convite do empresário Bruno Dias, fundador da Agência Haute e sócio da holding UMAUMA, o portal terá sua base na Casa Haute, no Quadrado, em Trancoso, durante o Réveillon. “Teremos uma cobertura real time de tudo que vai acontecer por lá”, adiantou Bruno, que esteve em Salvador recentemente para fechar o acordo.

Maria Geyer e Thaís Araújo são casadas há dez anos e são mães de Rafael, de 3 anos (divulgação)

Decisão unânime

Em decisão unânime, os conselheiros do Country Club do Rio de Janeiro aprovaram durante a semana a inclusão do primeiro casal gay em seu restrito quadro de sócios. As contempladas foram a empresária Maria Geyer e a nutricionista Thaís Araújo, que contabilizam mais de uma década de matrimônio e são mães de um menino, Rafael, de três anos. Maria é filha de Maria Cecília e do mecenas Paulo Geyer, ambos já falecidos. Já Thaís, baiana de nascimento, contabiliza duas faculdades no currículo: nutrição e psicologia.

O casamento de Guilherme Moura e Natália Coelho será realizado no dia 4 de dezembro (divulgação)

Rumo ao altar

O casamento de Natália Coelho (filha de Itana e Caio Coelho) e Guilherme Moura (herdeiro de Tetê e Edson Moura) será realizado no dia 4/12, na Catedral Basílica de Salvador. A festa, em seguida, acontecerá na Casa Pia, com decoração de Ferreira Júnior e buffet do Mignon. Natália e Guilherme já são casados no civil – a celebração ocorreu em dezembro, na residência de Itana e Caio, no Horto Florestal.

De olho na Bahia

O presidente do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, esteve durante a semana na Chapada Diamantina, na Bahia. Por lá, visitou as cidades de Mucugê e Ibicoara para analisar a viabilidade de um projeto naquela região. “Nós ficamos interessados em fazer um tipo de parceria que vamos estudar. Nosso projeto é uma combinação entre hotelaria e vinícola”, declarou o empresário português.

Adilson e Claudia Galvão (divulgação)

Duas décadas

A cultura oriental deu o tom do evento que Claudia e Adilson Galvão promoveram, quinta-feira, na loja da Uniflex Única, no Caminho das Árvores. “Inspirados nesse momento de mudança das cores nas folhas das árvores no Japão, que carrega consigo um importante significado cultural de renovação de ciclos, convidamos 50 profissionais para celebrar os 20 anos da Uniflex Única e 2022, que está por vir”, nos disse a empresária.

Parabéns pra você

Aniversariante do último sábado, Júlia Evangelista transferiu as comemorações para a noite desta quinta-feira, dia 25, quando comemorou com a família durante jantar no apartamento do Corredor da Vitória, em Salvador. A recepção, com linda vista para a Baía de Todos os Santos, contou com buffet assinado por Fernanda Possa, produção de Rafaela Meccia e decoração da Tudo São Flores.

Presença internacional

O vice-presidente sênior de marketing da The Coca-Cola Company, Walter Susini, é mais uma das presenças internacionais confirmadas na 4ª edição do Salvador Creativity and Media Festival - Scream Festival 2021. Direto da Inglaterra, o criativo, que res- ponde pelo marketing da companhia em toda a Europa, Ásia e África, vai ser entrevistado por Camila Passos, líder de comunicação do Sebrae Bahia, no painel Mercado e Consumo, marcado para sábado, dia 4/12, às 10 horas. “Walter é referência no que diz respeito a marketing. Tem experiência em vários continentes e é bastante requisitado pela imprensa e admiradores da marca. Teremos uma grande oportunidade de troca e aprendizado com ele no Scream. Mesmo online, ainda sem a presença física do convidado, será um bate-papo inspirador”, garante Camila.

Novo Espaço Cultural

O Centro Histórico de Salvador ganha um novo espaço cultural e de eventos em dezembro. Com 1.000 m², o Largo da Tieta já tem confirmados na programação os ensaios do Cortejo Afro, a partir de 13 de dezembro, e show de Daniela Mercury, no dia 18 de dezembro, além de shows do É O Tchan, Forró do Tico e Alinne Rosa. O nome do largo segue uma tendência dos espaços do Pelourinho de homenagearem personagens do universo de Jorge Amado. O espaço contará ainda com intervenção do artista Menelaw Sete e estrutura mo-

derna para receber os mais diferentes formatos de eventos.

Espetáculo de Natal

Thiago Arancam levará seu novo espetáculo, Mágico Amore, para a Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação será no dia 19 de dezembro, às 19h. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e na bilheteria do TCA.