Carlinhos de Jesus está curado do coronavírus: 'achei que poderia morrer'

O dançarino Carlinhos de Jesus, 67 anos, está curado do coronavírus após ter recebido alta nesta quinta-feira (30). Ele e a esposa testaram positivo para o vírus, mas apenas Carlinhos precisou da internação. Em entrevista para a revista Quem, o coreógrafo lembrou o que sentiu quando doente.

"Sou um empresário, tenho uma Escola de Dança, vários trabalhos foram cancelados e a curto prazo tenho muito receio do 'futuro', de como manterei minhas responsabilidades, me assusta toda essa novidade, estamos ainda perdidos, minha atividade é de entretenimento e é a que primeiro sofre em uma contenção de despesa. Sou otimista, acredito que acharemos uma forma de driblar as dificuldades e acertar o jogo da vida", diz.

Apesar do otimismo, Carlinhos revelou que em alguns momentos o medo tomou conta dele. "É difícil lidar com os sintomas físicos e psicológicos, teve um momento no ato da internação que achei que poderia morrer. A tranquilidade veio porque estava sendo muito bem atendido e passei a acreditar que ia ficar bem, o meu psicológico melhorou", lembrou.