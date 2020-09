Carlinhos Maia mostra a mansão da família Poncio e quebra a internet

(Fotos: Reprodução/Instagram)

O youtuber e influenciador Carlinhos Maia tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter na noite desta sexta-feira (18). O influenciador digital foi até a mansão da família Poncio, no Rio de Janeiro, para ser entrevistado por Sarah Poncio, que tem um canal de entrevistas no YouTube.

Na mansão dos Poncio para a entrevista, Carlinhos Maia decidiu compartilhar detalhes da casa em sua conta oficial no Instagram. Os vídeos feitos por Carlinhos chamaram muita atenção e o tamanho da mansão 'quebrou a internet'. Confira alguns vídeos abaixo.

Em um dos vídeos, Carlinhos Maia mostra a despensa da casa. Em algumas gavetas há inúmeras latinhas de refrigerante e de suco. Há muitos outros alimentos no local. Ao lado de algumas geladeiras, há um espaço com biscoitos. “Não, macho, eles fizeram um negócio escondido de biscoito”, disse Carlinhos Maia.