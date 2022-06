Carlinhos Maia promete divulgar imagens de bandidos que invadiram seu apartamento

O influenciador digital Carlinhos Maia usou as redes sociais para falar sobre os criminosos que roubaram sua casa enquanto ele era submetido a uma cirurgia de lipoaspiração. Segundo o humorista, ele pretende divulgar imagens captadas pelo circuito interno de segurança para facilitar na identificação dos suspeitos.

A mansão dele, no bairro de Cruz das Almas, em Maceió, foi invadida e os criminosos levaram o equivalente a R$ 5 milhões em joias guardadas em um cofre.

Ainda na internet, Carlinhos Maia disse que também pediu à Polícia Civil que liberasse o vídeo para os veículos de comunicação. “A polícia já está com as imagens da câmera que pegou as pessoas saindo com o roubo do apartamento e melhorou a filmagem para que possamos identificar”, revelou.

Foto: Reprodução

O humorista pediu ainda que seus mais de 25 milhões de seguidores compartilhem o flagrante do casal que teria invadido o imóvel.

Entre os objetos levados pelos criminosos estaria um relógio de luxo da marca suíça Patek Phillipp, que ele comprou por R$ 1 milhão, em uma viagem à Nova York, nos Estados Unidos.

O humorista ofereceu uma recompensa para quem identificar os criminosos.