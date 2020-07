Carnatal 2020 está formatando plano para festa de 30 anos

Primeiro dos grandes carnavais fora de época, o Carnatal, que comemora 30 anos em 2020, deveria acontecer nos moldes tradicionais de 3 a 6 de dezembro na Área Externa da Arena das Dunas, em Natal, capital do Rio Grande Norte. Mas com a pandemia do novo coronavírus, os organizadores do evento estão formatando o chamado plano B.

O diretor da produtora Destaque, Roberto Bezerra, revelou que todo o staff da empresa está estudando várias formas de realizar o evento, de forma criativa e dentro da nova realidade. ”Como não foi cancelado nenhum contrato dos grandes artistas, então vamos ver se faremos com eles uma coisa diferente, mesmo sem público . Queremos surpreender. Mas isso depende de acerto com os patrocinadores”, disse. Outro evento gigante, o Fortal, foi cancelado e terá uma live especial no dia 25, com Bell Marques e Wesley Safadão.



Durval Lelys mobiliza os fãs para a Asa Live

Um dos artistas mais queridos da cena axé, o cantor e compositor Durval Lelys ainda não tinha feito sua grande live. O que estava deixando os fãs do artista inquietos, se manifestando através das redes sociais. Pois a espera acabou. Neste sábado, ele realiza em seu canal no YouTube, o Asa Live, a partir das 16h. E promete relembrar o início da carreira, incluindo os 27 anos da Asa de Águia e os seis ou sete anos de carreira solo.

Durval vai resgatar personagens que criou ao logo da sua trajetória como o vampiro e o pintor, entre tantos outros. Por falar em Durvalino, ele não descarta a possibilidade futura de realizar um projeto reunindo a banda Asa de Águia em uma série de shows pelas principais capitais do país.

Jacaré retoma trabalho como figurante no Canadá

Desde que foi morar em Vancouver, no Canadá, com a família, o dançarino ícone do É o Tchan, Jacaré, passou a encarar uma nova profissão: o de ator figurante. E como o país da América do Norte é muito procurado para a realização de filmes, ele encontrou um bom mercado. Sem falar em pequenos anúncios, entre outras coisas. Por isso, a dança ficou em segundo plano.

Com a pandemia do novo coronavírus, ele viu seu trabalho ser interrompido e teve que se virar, como revelou em conversa com a coluna. “Mas agora as coisas estão voltando aos poucos”, comemorou Edson Cardoso, que é casado com Gabriela Mesquita e pai de Rafael e de Beatriz. Só para lembrar, no Brasil, ele atuou no programa A Turma do Didi.

TUM-TUM-TUM*

#Carnavalemcasa é o nome da live que a Banda Mel realiza hoje, às 20h, sob o comando da vocalista Alobêned Airam, com arrecadações para músicos da capital baiana e de Itabuna. A live, que contará com depoimentos de Elba Ramalho, Preta Gil, Gilmelândia e Beto Barbosa, entre outros artistas, será transmitida dos estúdios de TV da Rede Portal no YouTube, e retransmitida no canal oficial da banda.

Na véspera do Dia dos Pais (8 de agosto), o cantor Pablo vai realizar a #LiveCantinhodoPai, a partir das 21h, em seu canal no YouTube. Fenômeno do arrocha, o ex-integrante da banda Asas Livres hoje é um dos mais bem sucedidos artistas do gênero em todo o Brasil. Suas lives costumam atrair muita gente.

Paulinho Boca de Cantor, nosso querido e eterno Novo Baiano, realiza live dentro do Festival Cultura em Casa. A apresentação será amanhã, a partir das 17h30, no canal #culturaemcasa no YouTube. A live é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Paulinho promete um repertório com o melhor de sua carreira solo e do grupo.