Carnatal vai realizar live na Arena das Dunas, em dezembro

“A grande festa do Carnatal 30 anos vai ter que ser adiada, o Carnatal do jeito que a gente conhece não vai existir”. A declaração foi feita pela executiva Roberta Duarte em entrevista para o jornalista Diego Negrellos, na capital do Rio Grande do Norte.

A Destaque Promoções, empresa responsável pelo evento - que aconteceria de 3 a 6 de dezembro - optou por realizar uma live para que a festa não passe em branco, na Arena das Dunas, em data a ser anunciada em breve.

O show contará com artistas da axé music e será transmitido pela YouTube do Carnatal. A equipe ainda estuda a possibilidade de realizar um evento híbrido, com presença de pessoas com distanciamento social.

Quanto às atrações, “a opção vai depender muito de quem tem disponibilidade, negociação com patrocinadores... a gente espera uma voz feminina dentro de uma live do Carnatal”, especulou a empresária. Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Bell Marques, Durval e Léo Santana estão na mira do evento.

Bateristas de Bell e Durval fazem encontro especial

Walmar Paim, baterista de Bell Marques, e Radi, baterista de Durval Lelys, resolveram se juntar para um momento especial. Amigos de longa data, eles só se encontram nos aeroportos ou nos grandes eventos. Com essa pausa forçada por causa da pandemia da covid-19, resolveram fazer uma live nessa sexta (14), a partir das 20h, no canal do YouTube de Walmar, que contará com participações dos cantores Isaac Silva, filho de Radi e cantor da banda ÊaJack, e de Topera. Além de se divertirem, eles vão transformar tudo isso em solidariedade, com arrecadação de alimentos que será destinada a famílias afetadas diretamente pela pandemia.

Nando Reis fará show no Drive-In Salvador

Nando Reis e o filho Sebastião (Foto: Carol Siqueira/Divulgação)

A querida produtora Irá Carvalho, da Íris Produções, que aniversariou recentemente, anuncia sua primeira produção no Drive-In Salvador, no dia 19 de setembro, a partir das 22h. É o show Voz e Violão, com o cantor e compositor Nando Reis, acompanhado de seu filho Sebastião Reis, ressignificando o formato dos arranjos de suas canções históricas.

No repertório, não faltarão clássicos como O Segundo Sol, Relicário, Luz dos Olhos e All Star, hits que o consagraram como um dos mais importantes nomes da MPB. Desde o começo da quarentena, o músico paulistano já realizou duas lives nas plataformas digitais, que somaram mais de 10 milhões de acessos.

Cheiro de Amor na festa da Princesa FM

A banda Cheiro de Amor é a primeira atração das duas lives comemorativas pelos 42 anos da rádio Princesa FM, da cidade de Feira de Santana. O evento acontece nesta quinta (13), às 20h, com transmissão pelo canal oficial da rádio no YouTube, e também pela frequência 96.9 MHz. Em recente entrevista, Vina Calmon, vocalista da banda, contou sua expectativa de voltar a cantar após uma pausa nas apresentações por conta da pandemia.

TUM-TUM-TUM*

1. O cantor Adelmo Casé e a banda Negra Cor realizam nessa sexta (14) o show virtual Negra Cor Live 2. A transmissão ao vivo acontece às 21h, diretamente do Armazém Hall, pelo canal oficial do grupo no YouTube. Casé apresentará uma playlist exclusiva, com canções que fazem releituras de todas as fases da banda.

2. Depois do Caetano Veloso e Gal Costa difundirem o que era produzido no Instagram @tropicaliaviva, o pesquisador Felipe Caetano, cearense que mora na Bahia há três anos, lança site sobre o Tropicalismo, o Tropicália Viva. Lá, há uma galeria virtual para artistas plásticos e ilustradores, um palco virtual para músicos, atores e poetas, além de um blog onde Felipe vai reunir textos, notícias e reflexões sobre a Tropicália.

Tico e Berguinho comandam live conjunta do Forró do Tico e do Seu Maxixe no dia 22 (Foto: Divulgação)

3. O cantor Tico Cavalcanti, líder da banda Forró do Tico, e a turma do sertanejo baiano da Seu Maxixe, comandada pelo vocalista Berguinho, realizarão o projeto Forró e Modão, no dia 22 de agosto. A transmissão, ao vivo, a partir das 17h, acontece simultaneamente através dos canais oficiais no YouTube do Forró do Tico e do Seu Maxixe.