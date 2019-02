Carnaval 2019 terá torre eletrônica no Farol da Barra; veja lista de DJs

Os fãs de música eletrônica podem ficar tranquilos: a torre está garantida este ano. O "tuntz tuntz" será no Farol da Barra e acontecerá em todos os dias do Carnaval de Salvador 2019, que começa no dia 28 de fevereiro (quinta-feira) e vai até o dia 5 de março (terça-feira).

Em todos os dias, a música começa após a saída do último trio.

DJ Bhaskar é filho dos criadores do Universo Paralelo, maior festa rave do país (Foto: Divulgação)

As atrações que animarão os foliões que quiserem dar uma esticadinha na festa também já foram definidas. No primeiro dia, tem DJ Bhaskar, irmão gêmeo do DJ Alok, estourado no mundo inteiro, e o DJ Rafael Diefentaler, famoso internacionalmente por fazer shows em Ibiza, Miami, Lisboa, Milão, Algarve e Firenze.

No segundo dia, comandam a festa o badalado Rafa Mattei e Liu. Já no sábado, é a vez de Danne e Ralk tocarem o som no farol. Sobem ao palco no domingo Alexandre Schnitman, que recentemente lançou um remix autoral, e Selva.

Já na segunda-feira de Carnaval, a folia fica por conta de Sevenn e Alex Scazuzo, enquanto a despedida, na terça, será com Sunroi e AJ Perez.

Confira a programação completa: