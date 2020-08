Carnaval de Salvador deve acontecer no segundo semestre de 2021

O prefeito de Salvador, ACM Neto, fez uma reunião por videoconferência com diversos representantes dos mais diferentes setores do Carnaval de Salvador na noite desta quarta-feira (5). Está se criando um consenso pelo adiamento do Carnaval para que, ao invés de fevereiro, a festa seja realizada no inicio do segundo semestre de 2021.

O prefeito, oportunamente, anunciará as decisões - antes, porém, ele está se articulando com outras cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, para tentar tomar uma decisão em conjunto.