Carnaval de Salvador terá série de ações promocionais para atrair turistas

O Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) vai estudar maneiras de fazer com que o Carnaval de Salvador, que está confirmado para acontecer nos tradicionais circuitos no ano que vem, atraia mais turistas.

Nesta quarta-feira (31) o presidente do Comcar, Joaquim Nery, disse que o colegiado vai elaborar um documento com as propostas dos segmentos envolvidos na realização do Carnaval para definir a melhor forma de colocar em prática uma série de ações promocionais. O objetivo é fazer com que o turista não troque a maior festa de rua do planeta por outros eventos espalhados pelo Brasil.

"Há alguns anos, a Bahia tem tido a concorrência dos carnavais de São Paulo, Rio de janeiro e Minas Gerais, que usam um modelo inspirado na festa baiana. Temos aqui, ativos e conteúdos que eles não conseguem reproduzir. Se tivermos essa parceria com o Governo do Estado na divulgação, a gente vai garantir a vinda de mais pessoas para o Carnaval da Bahia. Será importante convencer os empresários de blocos e camarotes a participarem dos roadshows que a Setur-BA pretende realizar", disse.

Em uma reunião na sede da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), nesta quarta-feira (31), em Salvador, o órgão discutiu com o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) a promoção da festa nos principais polos emissores de turistas do país, para que a folia baiana receba um número maior de visitantes de outros estados. A ideia da Setur-BA é realizar o "Roadshow Carnaval da Bahia 2023", uma ação de divulgação itinerante para agentes de viagens e promotores do turismo, com a escolha das cidades, calendário e programação seguindo sugestões do Comcar, além de mídia conjunta.

Após concluído, o documento será encaminhado para a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA).