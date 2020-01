Carnaval: trios elétricos terão estrutura para pesagem móvel

Os trios elétricos e carros de apoio do Carnaval serão pesados em uma estrutura de pesagem móvel e balança dinâmica da Empresa de Turismo de Salvador (Saltur), por recomendação do Ministério Público estadual.

Segundo o promotor de Justiça Olímpio Campinho, a pesagem contribui para a segurança dos foliões. “O Carnaval existe há mais de 50 anos e a Central de Vistoria há mais de 20. Quando a pesagem dos veículos passa a contar com o auxílio de balanças apropriadas e aferidas, temos uma segurança a mais para o trabalho executado pelo engenheiro, responsável técnico e, sobretudo, para os foliões”, diz Olímpio Campinho.

A pesagem dos trios é resultado de conversas realizadas pelo Ministério Público estadual com os empresários e os órgãos de fiscalização de trios elétricos falando da necessidade de apresentação de laudo que atestasse a segurança dos trios em relação ao seu peso e à sua capacidade de ocupação na avenida.

Com esse objetivo, o MP realizou reuniões com órgãos como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e expediu recomendações para que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo fiscalizasse os trios e carros de apoio, e para que a Central de Vistorias e o Crea não admitissem no Carnaval veículos não inspecionados. A empresa contratada para a prestação do serviço foi selecionada por meio de licitação.