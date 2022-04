Carol Barreto ministra palestra sobre Moda e Ativismo com participação de Dudu Bertholini

Moda e Ativismo é o tema da palestra que a artista visual, designer de moda autoral e professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da UFBA, Carol Barreto, ministrará a partir das 18h desta quinta-feira (28), no Centro de Convenções de Salvador.



Para o debate, a criadora do projeto Modativismo vai receber um dos principais nome da moda brasileira, Dudu Bertholini, que atua como diretor criativo, stylist, estilista, comunicador e consultor. A palestra integra o painel "Nos holofotes da moda: criações e inspirações" e é uma realização do Sebrae com apoio do Senac BAHIA. A inscrição gratuita pode ser feita pelo Sympla.

Carol Barreto vem, ao longo de sua trajetória, trabalhando com a relação entre moda e ativismo político feminista e antirracista. A criadora tem trabalhos apresentados em passarelas do Senegal, França e Angola, e em galerias de arte nos EUA, México, Canadá, Colômbia e Brasil. Assinou o figurino do filme sobre Lina Bo Bardi e do Musical Brasilis: Circo Turma da Mônica. Sua obra transita entre a moda e a arte pelo mundo. Criadora do “Uniforme que nunca existiu” - homenagem da Centauro para a atleta Aída dos Santos -, é autora do livro documental Coleção Colaborativa Modativismo: uma experiência de ensino aprendizagem em Moda Afrobrasileira (2021). Como estilista, já participou do Afro Fashion Day, projeto do jornal Correio.

Comunicador multidisciplinar de moda, Dudu Bertholini fundou, em 2003, a marca NEON, cujo estilo e estampas exclusivas tornaram-se referência em elegância brasileira. Em 2008 foi diretor criativo da marca CORI. Como stylist assina desfiles, campanhas e editoriais de moda para diversos veículos e marcas. Na TV, integrou o júri fixo do programa Amor & Sexo, apresentado por Fernanda Lima, além de assinar seus figurinos. Atualmente é curador de moda no CCSP, e também realiza palestras e workshops nas principais cidades do país.