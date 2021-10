Carolina Ferraz vai participar de festival de criatividade em Salvador  

Carolina Ferraz (Foto: Divulgação)

Considerada uma das mulheres mais elegantes do país, Carolina Ferraz vai desembarcar, em dezembro, na capital baiana. A convite de Mauricio Magalhães, conselheiro do Scream, fará parte da programação do evento, que é considerado o maior de criatividade e mídia do Nordeste. Atriz, apresentadora, empresária e influencer, Carolina falará sob a mulher que recomeça aos 50 anos.

Promovido pela Associação Baiana do Mercado Publicitário-ABMP e prefeitura de Salvador por meio da Saltur, o Scream será realizado nos dias 03 e 04 de dezembro, com diversas palestras, em diversos endereços do Centro Histórico, como Fera Palace Hotel, Espaço Cultural da Barroquinha e Teatro Gregório de Mattos.





Reabertura

A Accor reabriu, nessa sexta-feira, o Novotel Salvador Rio Vermelho, que funciona na Rua Monte Conselho, na capital baiana. A retomada da operação do hotel está no plano de desenvolvimento da companhia para este ano e segue uma sequência de reinauguração de empreendimentos que passaram por reformas nos últimos anos. “Esse hotel é mais uma conversão de sucesso da Accor. Após a nossa entrada nesta operação, aproveitamos a pandemia para acelerar a renovação. Agora ele reabre totalmente reformado com design moderno e inovador", afirmou o vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Novos Negócios Accor América do Sul, Abel Castro.





Adriane Galisteu (Foto: Divulgação)

Adriane Galisteu escolhe a Bahia para Réveillon 2022

Adriane Galisteu tem uma relação duradoura de muito amor com a Bahia. E esses votos vêm se renovando a cada vez que a apresentadora elege a terra do axé para receber um novo ano. Será assim na virada para 2022, quando passará, ao lado família, o Réveillon em Praia do Forte. Ficará hospedada no Tivoli, onde já esteve por diversas vezes. No comando de A Fazenda 13, na Record, Galisteu confirmou seu destino de fim de ano durante conversa com o Alô Alô Bahia. Sua última estada por aqui foi em julho, quando tirou alguns dias de férias em Santo André, no sul do estado.





Expansão

Depois de abrir o segundo Studio S no piso L2 do Shopping Barra, em julho desse ano, as empresárias preparam a inauguração da terceira unidade do seu espaço de beleza no Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória. A previsão é que as atividades iniciem no final de outubro. Os clientes que já viraram habitué do endereço da Barra vão encontrar no novo local a mesma atmosfera moderna e sofisticada, já que ambos os projetos levam a assinatura da arquiteta Aline Cangussú.





Dudu Massa e Georgia Loverdos (Divulgação)

Casamento badalado

Trancoso, no sul da Bahia, foi o cenário escolhido para o casamento de Georgia Loverdos e Dudu Massa. A festa será realizada, no dia 27 de novembro, na lindíssima Casa 21, com buffet assinado pelo Cacau. O ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa, irmão do noivo, será um dos padrinhos, assim como Bruno Dias, da Haute, que estará acompanhado pela esposa, a relações públicas Natalia Fusco. Georgia e Dudu são habitués do vilarejo baiano e estão juntos há cerca de 5 anos.

Lançamento

Anna Paula Appolinário, Anna Claudia Rocha, Chris Hamoui e Puala Bassini receberam convidadas para Friedship Lunch, quarta-feira, no Palacete Violeta, em São Paulo. O evento, com show da cantora Gilmelândia, contou com a participação de diversas baianas, como Isabela Dantas, Teca Martins, Luciana Cavalcanti, Sandy Najar, Juliana Penedo Berenguer, Helena Degasperi, Tina Lima e Nicole Dantas, entre outras. Radicada em Salvador, a empresária Larissa Bicalho também esteve presente.

Nova geração

Apaixonada por moda, Nicole Dantas anunciou a data de lançamento da coleção Verão 2022 da SohooStyle em Salvador. Quem for ao encontro na próxima terça-feira (5), na Mesckla, vai conferir em primeira mão a série de looks da marca de design atemporal voltada para o slow fashion e o handmade. Será das 9h às 19h, na multimarcas localizada na Pituba. Filha da arquiteta Isabela Dantas e do empresário Mário Dantas, Nicole será a anfitriã do evento.

Adeus ano velho

A Vila Jardim dos Namorados, em Salvador, acaba de anunciar que terá festa de Réveillon, no dia 31 de dezembro, a partir das 20h, com 4 atrações. Forró do Tico, DH8, Guga Meyra e DJ Pedro Chamusca irão animar o evento, que já está com ingressos à venda no Sympla.