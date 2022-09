Carreata de ACM Neto em Ruy Barbosa reúne multidão e 'para' a cidade

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) abriu esta quinta-feira (8) com uma grande carreata em Ruy Barbosa, ao lado de lideranças do território do Piemonte do Paraguaçu. A intensa agenda seguiu com mais três percursos, passando por Macajuba, Baixa Grande e Pintadas. Serão sete cidades até o final do dia.

Acompanhado do candidato a senador Cacá Leão (PP), Neto foi recebido em Ruy Barbosa por uma multidão em frente ao Parque de Exposições, onde ocorreu a concentração. O povo logo abordou os candidatos, pedindo selfies e vídeos. Lá também estava o prefeito Ricardo Mascarenhas (PP), de Itaberaba, maior cidade da região.

Neto e Cacá, acompanhado das lideranças locais, percorreram quase 5 km nas principais vias da cidade, formando uma fila de automóveis quilômetro, que parou a cidade. O trajeto foi até a Praça Santa Tereza. Nem a chuva diminuiu a quantidade de gente que acompanhou a pé o carro aberto onde estavam os candidatos.

Depois de Ruy Barbosa, ACM Neto fez ainda carreatas em cidades vizinhas como Macajuba, Baixa Grande e Pintadas. Em todas, recebeu a manifestação de apoio da população, que caminhou lado a lado do carro aberto durante todo o percurso. Somando as três cidades, foram mais de 7 km de carreatas.

Em seus discursos públicos, Neto tem destacado a importância de trabalhar por todos os municípios da Bahia, sem distinção. "Nós podemos ter um governador que trabalhe olhando para cada um dos 417 municípios, que encare com coragem os problemas na geração de empregos, na educação, na saúde e na segurança pública. Que tenha experiência e preparo para enfrentar o grande desafio que é governar um estado do tamanho e com a diversidade que temos na Bahia", diz.

"E por falar em preparo, posso dizer a vocês que me preparei a vida toda para esse momento. Trago comigo mais de 20 anos de experiência, três mandatos como deputado federal e dois mandatos como prefeito de Salvador. Eu não chego aqui caindo de paraquedas, não sou candidato a governador por acaso. Eu dediquei minha vida a isso, trabalhei muito e hoje posso assegurar a vocês: estou preparado para ser governador", completa.

A intensa agenda, que vai até domingo (11), tem mais três cidades ainda nesta quinta-feira. A comitiva da coligação Pra Mudar a Bahia realizará ainda carreatas em Capela do Alto Alegre, Nova Fátima e Riachão do Jacuípe. Nesta última cidade, também está previsto um grande evento ao lado do prefeito Carlinhos Matos (União Brasil).

Na sexta-feira (9), os candidatos percorrem quatro cidades: Euclides da Cunha, Uauá, Itiúba e Senhor do Bonfim. No sábado, os destinos são Jacobina, Mirangaba, Pindobaçu e Campo Formoso. E no domingo, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú, Camamu e Valença.