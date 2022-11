Carreta carregada de café tomba no bairro de Granjas Rurais, em Salvador

Uma carreta carregada de café tombou no bairro de Granjas Rurais, em Salvador, na noite desta quarta-feira (9). O acidente aconteceu próximo a um viaduto, no sentido Pirajá. Apesar de o veículo ainda permanecer no local, o trânsito da região não é afetado.

O motorista, que foi socorrido popr uma equipe do Corpo de Bombeiros, disse aos agentes da Transalvador que perdeu o controle da direção. Não há informações sobre o estado de saúde do condutor. O veículo pegou fogo antes de tombar.

Funcionários da empresa de café fazem a segurança da carga da carreta, de acordo com reportagem da Rede Bahia.