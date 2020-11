Carreta tomba na BR-324 e tem carga roubada: 'parecendo urubu'

Uma carreta tombou no KM 593 da BR-324, em Candeias, por volta das 20h desta sexta-feira (13). O caminhão transportava refrigerantes da marca Coca-Cola, que foram roubados por pessoas que estavam no local do acidente. "Mulher, homem, cachorro e papagaio. Até as véia tudo em cima da carga. Parecendo urubu", comentou um motorista, que não quis se identificar.

Com o acidente, a rodovia foi interditada no sentido interior e possui trânsito lento para quem vai para a capital. Ninguém ficou ferido, segundo a Via Bahia, administradora da rodovia.

O acidente ocorreu 6 kms depois do pedágio. A carreta tombou no sentido interior, mas atinge o fluxo do lado oposto. As causas do tombamento serão investigadas pela PRF, que já está no local. A Via Bahia enviou o guincho pesado para atender a ocorrência.