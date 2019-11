Carro 100% elétrico vendido na Bahia custará a partir de R$ 69 mil; conheça

Com valores abaixo de R$ 100 mil, o EcoTech2, veículo 100% elétrico da Bahia, será lançado no próximo sábado (23), em evento no Parque da Cidade, em Salvador. Segundo a montadora Hitech Electric, o veículo já conta com quatro modelos homologados pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para emplacamento e permissão para trafegar em centros urbanos.

Ainda de acordo com a empresa, o carro é uma solução compacta, econômica e sustentável, além cheia de estilo. Diferente dos veículos padrões, o EcoTech2 não tem combustão. O motor é recarregável em tomadas convencionais de três pinos de 110 ou 220V.

O lançamento do novo produto vai contar com a presença e apoio do Secretário Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, André Fraga.

O veículo que chega a Salvador é o modelo com dois lugares. Ágil, o EcoTech2 é automático e eficiente. Embora compacto, atende a diversos perfis e estaturas, com dimensões de 1,62m de altura, 1,38m de largura e 2,05m de comprimento.

O investimento nos carros elétricos já pode ser financiado ou ser feito através de consórcios bancários. Além do compacto de dois lugares, que custa a partir de R$ 69 mil, tem ainda um de quatro assentos – ideal para famílias – que custa R$ 3 mil a mais.

As sócias Júlia Mansur e Milene Kalid, representantes da Hitech Electric na Bahia (Foto: Carol Dantas/Divulgação) Bateria de lítio tem duração média de 10 anos, sete a mais do que as tradicionais (Foto: Carol Dantas/Divulgação)

Todos os veículos da marca, mesmo os utilitários, que têm capacidade para transportar até 800 kg, são vendidos com valores abaixo dos R$ 100 mil, e o prazo de entrega é de até 120 dias.

Apresentação

Durante o evento de apresentação, no Parque da Cidade, o compacto vai ser grafitado pelo artista paulista Alemão, conhecido por intervenções urbanas em 25 países e com obras expostas por duas vezes no Museu do Louvre, em Paris.

“O carro elétrico não é apenas uma opção sustentável, é uma atitude disruptiva” garante Milene Kalid, sócia-diretora da EcoKar e representante da Hitech Eletric na Bahia.

A própria arquiteta permaneceu sem carro durante três anos, por opção ideológica, enquanto aguardava o veículo elétrico.

O carro pode ser carregado assim como um smartphone: uma carga de cinco horas garante a mobilidade de 120/km dia. E as vantagens vão além do consumo consciente.

De uso exclusivo no perímetro das cidades, o design também facilita o estacionamento, resolvendo um problema dos grandes centros urbanos. “Por não ter escapamento, o veículo é extremamente silencioso – o que contribui no combate também à poluição sonora nas metrópoles”, diz a oceonóloga Júlia Mansur.

Custo-benefício

Não bastassem os benefícios ambientais como a não emissão de gases poluentes, o EcoTech2 é mais atrativo financeiramente do que os carros convencionais. Estima-se que, em um ano, o motorista renda uma economia de R$ 10 mil, entre combustível e manutenção.

A recarga representa um custo adicional de R$ 75,00 na conta mensal de energia elétrica, equivalentes a 60 km/dia. A bateria de lítio tem uma duração média de 10 anos – sete a mais do que as baterias tradicionais.

Serviço

O quê: Lançamento do EcoTech2, carro 100% elétrico

Quando: Sábado, 23 de novembro de 2019, às 14h

Onde: Parque da Cidade, em frente ao Espaço Colabore

Quanto: De graça.