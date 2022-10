Mais um poste foi derrubado em um acidente de trânsito em Salvador. O equipamento caiu após um carro bater na noite dessa quinta-feira (6), na Avenida Garibaldi.

O acidente aconteceu na altura do Hospital Cardiopulmonar. O psote ficou atravessado na via e o carro ficou com a lateral destruída. A Transalvador não tinha informações sobre feridos.

Testemunhas relataram à TV Bahia que havia apenas um homem no carro. O carro foi removido da pista na manhã desta sexta-feira (7).