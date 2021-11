Carro capota e atinge outros dois veículos no Dique do Tororó

Um carro capotou na região do Dique do Tororó, por volta das 7h desta sexta-feira (5). O acidente aconteceu em frente à Arena Fonte Nova, no sentido Lapa.

O carro que capotou atingiu outros dois veículos. Em entrevista à TV Bahia, o motorista contou que perdeu o controle do carro por causa de outro veículo, que o fechou. Um ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local.

Ninguém ficou ferido. Os carros ficaram atravessados na via, ocupando uma das faixas. Por causa do acidente, o trânsito está bastante lento na região.