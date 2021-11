Carro capota e deixa dois feridos no Costa Azul; Idoso ficou preso nas ferragens

Um carro capotou no bairro Costa Azul, em Salvador, na noite desta quinta-feira (11). De acordo com a Transalvador, duas pessoas ficaram feridas, com um idoso preso às ferragens.

O acidente ocorreu por volta das 18h20 na rua Doutor Boureau, próximo ao Colégio Estadual Thales de Azevedo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e já retirou o idoso das ferragens do veículo. As duas vítimas foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para uma unidade de saúde.

Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas. Ainda segundo a Transalvador, o local do acidente já foi liberado.