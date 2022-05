'Carro da cerveja' vai anunciar bebidas em embalagens retornáveis

Chegou o carro da cerveja...

Depois do carro do ovo, os baianos devem começar a conviver com o carro da cerveja. A campanha da Ambev para as embalagens retornáveis na Bahia ganhou um jingle no formato pagodão, que deve ser tocado em rádios e nos carros de som nas periferias de grandes cidades. A empresa estima uma economia de até 10% nas embalagens de 300 ml e 1 litro para consumo nos estabelecimentos, ou para quem quiser levar o produto para casa. E para deixar isso bem claro, o jingle que vai pra os carros de som é bem explicativo: “economize, não perca dinheiro não, comprando o litrinho e o litrão”. A valorização das embalagens retornáveis faz parte de um conjunto de ações da empresa para atingir uma meta em 2025: ter 100% dos produtos em embalagens retornáveis ou feitas, majoritariamente, de conteúdo reciclado.

Impacto de embalagens

A Ambev está calculando o índice de impacto de suas embalagens a partir de uma metodologia própria, que aplica indicadores de desempenho, seguindo critérios de relevância ambiental, em linha com suas as metas de sustentabilidade. Junto ao Instituto de Embalagens e com auditoria da Bureau Veritas, a “Eco Score”, metodologia inédita, foi desenvolvida em 2020 e passou a integrar os processos de desenvolvimento e produção de embalagens no ano passado.

Acima da média

Uma nova marca histórica foi alcançada pelo Viveiro Salgado, da Bracell, em abril deste ano: o aproveitamento de 82% na produção de mudas de eucalipto. O recorde, que supera a média do setor, de cerca de 70%, foi atingido sete meses depois de o mesmo local ter batido a margem de aproveitamento de 79%, em outubro de 2021. Reinaugurado em 2020, o viveiro, em Inhambupe, recebeu investimentos na ordem de R$ 15 milhões, o que resultou no aprimoramento contínuo do time no processo de melhoria de manejo e a sinergia com outras áreas, como a Silvicultura e o Setor Técnico (Setec). O novo índice foi atingido em abril para as mudas produzidas a partir de janeiro, uma vez que o fluxo de produção varia de 90 a 120 dias. “Isso significa que as mudas produzidas na unidade apresentaram as características ideais para cultivo e, portanto, foram levadas ao campo para plantio”, pontua Altair Negrello Júnior, gerente sênior Florestal da Bracell. As mudas geradas em solo baiano foram destinadas aos plantios da empresa na Bahia, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Antes de uma primeira reforma na estrutura, concluída em 2016, o aproveitamento final era de 45%. “Desde então, fizemos diversas melhorias e hoje temos um aproveitamento final médio de 77%, sendo que atingimos em um mês a marca de 82%”, explica Maurício Prieto, gerente de Viveiros.

Parceria de milhões

Com sede no Hub Salvador, o Hub de Inovação Banco do Nordeste injetou pouco mais de R$ 650 milhões em negócios que atuam com tecnologia e inovação no Estado da Bahia, considerando empresas tradicionais e startups, entre janeiro e abril deste ano, através do programa de financiamento à inovação, o FNE. O número representa um salto de cerca de 600% em relação a 2021, quando o valor investido nas empresas ultrapassou 100 milhões de reais em 36 operações. Entre as contempladas por aqui no primeiro quadrimestre de 2022 estão a Beebook, startup do setor de turismo e a AdTech Zygon, ambas residentes do Hub Salvador, maior ecossistema de fomento à tecnologia e inovação do Norte-Nordeste. “Estamos caminhando para o quarto ano de parceria com o BNB e esse trabalho é fundamental para o desenvolvimento do ecossistema de inovação”, pontua Enzo Alves, líder de comunidade do Hub Salvador. Para ele, os resultados já alcançados em 2022 mostram que o cenário futuro tende a ser muito positivo.

Assinatura em alta

Os veículos por assinatura já representam mais de 10% da frota de 47 mil veículos na LM Frotas. Em tempos de alta dos preços dos carros novos e busca por opções econômicas e práticas, o serviço está em crescimento. Segundo Ricardo Soeiro, diretor da AssineCar, da LM Frotas, o serviço tem se consolidado, especialmente entre clientes que buscam liquidez para investir nos negócios. O serviço pode gerar uma economia de 24% para quem compraria o carro financiado e 6% se fosse à vista, calcula.

Clima junino

A 8° edição do Arraiá do Bela, promovido pelo Shopping Bela Vista, promete resgatar a tradição e a alegria da festa junina em Salvador, de 27 de maio ao dia 26 de junho. A Praça Central (Piso L1) se transformará em uma verdadeira quermesse com parque de diversões, muitas brincadeiras, barraquinhas de comidas e bebidas típicas, além, claro, de muito forró. “Este é um ano especial porque, além de marcar o retorno das interações possibilitando promovermos uma festa maior, daremos início às comemorações pelo aniversário de 10 anos”, conta o gerente de marketing, Ticiano Cortizo. O investimento total na programação é de R$400 mil.

Expansão

O Shopping Center Lapa agregou a Pernambucanas ao seu mix ontem. Desde o início deste ano, o shopping expandiu a operação com marcas como a Clínica Sim, Doce Algodão, Sorvetes Real do Solar, Top Vinhos e Slope Jeans. Outras novidades estão previstas: Clínica de Olhos Senhor do Bonfim, Laser Fast, Óticas Pupila, Ultra Farma e Vestida de Diva.