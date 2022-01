Carro do humorista Renato Piaba é recuperado pela PM na Massaranduba

O carro do humorista Renato Piaba foi recuperado na Baixa do Petróleo, em Massaranduba, na madrugada deste domingo (8), pela Polícia Militar, no mesmo local em que quatro suspeitos foram mortos em tiroteio com a PM - um quinto suspeito foi morto no Uruguai, também na ação policial. O veículo havia sido roubado ontem à noite no Costa Azul.

"Tivemos conhecimento da informação (do roubo) e imediatamente mandei pesquisar. Chegou lá (na Baixa do Petróleo), verificou. É justamente no local que teve o confronto. Dá a entender que pode ter sido o grupo criminoso que nós atuamos contra eles ontem, que tenha sido autores desse carro", explicou à TV Bahia o major Alex Figueiredo, da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Uruguai). A investigação vai confirmar essa possível ligação.

O produtor de Piaba, Beto Lima, foi até o local em que o carro foi achado. Ele explicou que o humorista estava saindo da academia quando foi abordado por quatro homens em um carro prata, que tinha uma placa de veículo de aplicativo. "Ele não desconfiou por conta disso", explica. "Ele ao tentar adentrar o carro, quando acionou o alarme, dois caras abordaram. Tinham dois com faca", acrescenta.

Piaba gritou que era humorista e acabou conseguindo correr. Os bandidos levaram o carro. "Graças a Deus saiu ileso. Levaram o carro, dois celulares, dinheiro, roupa, que ele tinha acabado de chegar de viagem, tinha mala no carro", conta o produtor, que agradeceu a divulgação do caso e o trabalho da polícia.

Ontem, o humorista divulgou no Instagram um apelo:

Operação com cinco mortos

O tiroteio citado pelo major aconteceu na madrugada, durante uma operação da Polícia Militar na Cidade Baixa. Cinco suspeitos foram mortos Durante a situação, ainda, um homem de 53 anos foi feito refém no bairro de Massaranduba. A ação, coordenada pela 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), começou por volta das 21h de ontem e só terminou às 5h de hoje. Rondesp e Patamo também participaram da ação.

"Logo que iniciou, as equipes se dividindo para fazer as incursões, se depararam com um grupo de criminosos armados. Na Massaranduba, foram mais de 10 criminosos identificados. Começou-se logo a abordagem e infelizmente teve troca de tiros", disse o major em entrevista à TV Bahia. Quatro suspeitos foram baleados na Massaranduba e oito armas foram apreendidas. Socorridos, os feridos morreram.

"Ao mesmo tempo, começou uma troca de tiros no Uruguai, nas proximidades do Outlet. Tivemos informação de mais cinco indivíduos armados. Tive que fragmentar a equipe, que foi para lá, encontrou os elementos e iniciou uma nova troca de tiros", relata. Mais um suspeito foi baleado. Levado ao Hospital do Subúrbio, ele morreu. Uma arma foi apreendida com ele. Os nomes dos mortos na operação não foram divulgados.

Em Massaranduba, um dos suspeitos, fugindo da polícia invadiu um imóvel e fez um homem refém. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) negociou a liberação da vítima e prendeu o homem.

O policiamento foi reforçado na Massaraduba e no Uruguai. "Vai continuar nossas operações para que toda comunidade tenha sensação de segurança pública, que é devida e a gente está trabalhando para garantir", afirmou o major Figueiredo.