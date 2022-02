Carro elétrico: SUV coupé da Volvo tem autonomia para 400 km e custa R$ 419.950

A Volvo está ampliando a eletrificação em todos os seus modelos e, atualmente, no mercado brasileiro todos os produtos são assim. Agora, o fabricante sueco vai além: apresentou no país sem primeiro veículo concebido para ser exclusivamente elétrico, o C40. Além disso, ele chega ao mercado como o primeiro modelo da marca com uma carroceria SUV estilo coupé.

A Volvo já tinha um bom portfólio: enquanto alguns modelos são híbridos plug-in - que utilizam um motor a combustão associado a um propulsor elétrico -, como XC60 e X90, o XC40 só está sendo comercializado em sua configuração movida à eletricidade.

A traseira é um dos destaques desse novo Volvo (Fotos: Pedro Dantas/Volvo Cars) Independente da cor, o teto é pintado de preto O interior poderá ter acabamento azul O quadro de instrumentos é digital O SUV conta com o sistema da Google de série

O C40 Recharge já pode ser reservado e chegará às concessionárias nas próximas semanas. Com 408 cv de potência e 67,3 kgfm de torque, esse novo Volvo tem autonomia para rodar mais de 400 km quando sua bateria está completamente carregada. Custa R$ 419.950, R$ 30 mil a mais que o XC40 com a mesma configuração.