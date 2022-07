Carro explode em posto de gasolina e casal fica ferido no RJ; vídeo

Um homem ficou ferido gravemente após uma explosão em um posto de gasolina no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (26). O idoso de 67 anos estava com a esposa, que sofreu ferimentos leves. O teto do posto desabou e os destroços caíram sob o casal.

As imagens da câmera de segurança do local mostram o momento em que a explosão acontece, no momento em que o homem abre o porta-malas.

Ao ser arremessado, ele sofreu fraturas expostas em vários membros do corpo, e foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na região, com quadro de saúde gravíssimo. Ele está passando por cirurgias, segundo a Secretaria de Saúde.

A explosão aconteceu no carro, que, segundo testemunhas revelaram ao UOL, estava com o cilindro de GNV enferrujado.

Policiais civis foram ao posto para perícia nesta tarde.