Um carro modelo Fiat Uno Mille ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde desta quinta-feira (9), no Rio Vermelho. O incêndio ocorreu nas proximidades do Largo da Mariquita.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para conter as chamas, o incêndio ocorreu por volta das 14h e ninguém ficou ferido. O veículo já foi retirado do local por um guincho.

Ainda não há informações sobre o que provocou o incêndio.

Foto: Tiago Caldas/CORREIO