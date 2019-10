Carro pega fogo e trânsito fica interditado na Avenida ACM; veja vídeo

Foto: Reprodução

Um carro pegou fogo no início da noite desta terça-feira (8), na Avenida ACM, em Salvador. O caso aconteceu nas imediações da Praça Nilton Rique, próximo ao Shopping da Bahia, no sentido Caminho das Árvores. Não houve feridos.

Conforme informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a via foi interditada temporariamente por volta das 18h30, no horário de maior fluxo na região.

O órgão informou que às 18h57 a via foi liberada parcialmente - há três faixas livres - mas o trânsito seguiu congestionado na região. Não há informações sobre feridos e nem sobre as circunstâncias do acontecimento.

Ainda de acordo com a Transalvador, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local.