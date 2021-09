Carro por assinatura: Volks inicia programa no Brasil

O recém-lançado Taos e o T-Cross fazem parte do programa de assinaturas

Depois de um ano de experiência em São Paulo, a Volkswagen ampliou seu sistema de assinatura de veículos para todo o país. Agora, as 470 concessionárias que representam a marca alemã no mercado brasileiro estão aptas a entregar um T-Cross ou um Taos em planos que variam de um a dois anos e custam a partir de R$ 2.439 por mês.

A opção mais barata é para um contrato de 24 meses com um T-Cross 1.0 TSI Comfortline, que tem franquia de 1 mil km por mês. Com os mesmos parâmetros, o Taos custa R$ 3.399 mensais. Estão inclusos na assinatura: documentação (IPVA, licenciamento e emplacamento), seguro, manutenção preventiva e franquia de até 2.500 km para rodar por mês.

Por meio do site, é possível aderir ao programa, chamado de Sign&Drive, em apenas seis passos. Vale a pena? Depende do seu estilo de vida. A assinatura não compromete o crédito de quem iria comprar por financiamento, por exemplo, e é prático para quem não gosta de lidar com documentação. Além disso, o carro entregue é sempre zero-quilômetro.



CONFORTO PARA OITO

Enquanto a maioria dos automóveis transporta cinco pessoas e alguns oferecem espaço para sete, a Kia Carnival é a única opção que transporta oito ocupantes com conforto. No Brasil, a quarta geração da minivan começou a ser comercializada em versão única por R$ 479.990.

Com 5,16 metros de comprimento, 1,99 m de largura e 3,09 m de comprimento, a Carnival é movida por um motor V6 a gasolina que entrega 272 cv de potência e 33,8 kgfm de torque. Esse propulsor é associado a uma transmissão automática de oito velocidades.

A quarta geração da Carnival chega ao Brasil em versão única A tampa do bagageiro e as portas laterais possuem abertura e fechamento elétrico O quadro de instrumentos e a nova central multimídia se destacam Há espaço para até oito pessoas na minivan da Kia

Para facilitar a vida do motorista, há um assistente de faixa, detector de pontos cegos e sistema anti-colisão frontal com detecção de carros, ciclistas e pedestres. Para os passageiros, o conforto é garantido porta laterais com acionamento elétrico, ar-condicionado de três zonas e nove tomadas USB.

PRODUÇÃO EM BAIXA

Entre janeiro e agosto, a produção de veículos apresentou crescimento de 33% na comparação com o mesmo período de 2020. No entanto, apesar do desempenho positivo, o resultado de agosto foi o pior apresentado pelo setor no mês desde 2003.

Com 164 mil automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, o volume representa estagnação ante o volume produzido em julho, com alta de 0,3% e queda de 22% sobre o volume produzido em agosto do ano passado. A explicação é a falta de componentes eletrônicos.

USADOS EM ALTA

A venda de automóveis e comerciais leves usados em agosto somou 1,07 milhão de unidades. Foi o maior volume alcançado neste ano e significa que a cada zero-quilômetro emplacado no último mês, foram negociados outros 6,8 seminovos. É a maior proporção da história.

SÉRIE ESPECIAL

Três anos depois do lançamento, o C4 Cactus, único veículo de passeio que a Citroën está comercializando no país, ganhou uma nova versão especial. Limitada a 600 unidades, a configuração X-Series custa R$ 106.990 e é equipada com o motor 1.6 litro aspirado que rende até 118 cv de potência.

Apliques dourados e rodas escurecidas são o destaque da nova versão do C4 Cactus

O destaque é o visual, com uma pintura bronze no entorno dos faróis de neblina e no airbump posicionado na parte inferior das portas dianteiras. A carroceria ainda adota uma nova pintura cinza contrastando com o teto preto. Completando o design externo estão as rodas pintadas de preto.

QUATRO CONFIRMAÇÕES

O quarto dos nove lançamentos previstos pela Chevrolet para este final de ano foi revelado: a versão RS para o Cruze. A configuração estará disponível apenas para a carroceria hatch, chamada Sport6 no mercado brasileiro, e deve seguir o mesmo conceito usado no Onix RS, que traz mudanças estéticas para deixá-lo com o visual mais esportivo, sem alterações na mecânica.

Inédita no Brasil, a versão RS do Cruze foi confirmada para este ano

As outras três novidades são: a nova geração do elétrico Bolt, a atualização do SUV Equinox e a versão aventureira Z71 da picape S10.