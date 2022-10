Carro roubado com crianças na Liberdade é localizado em Simões Filho

O carro roubado no bairro da Liberdade enquanto fazia transporte escolar foi encontrado em Simões Filho, poucas horas após o assalto. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), os cinco estudantes que estavam no automóvel foram localizados, nas imediações do assalto, sem ferimentos.

Equipes das polícias Militar e Civil realizam diligências na região da Liberdade, buscando mais detalhes do crime e também no município de Simões Filho.

As superintendências de Inteligência, de Telecomunicações e de Tecnologia da SSP dão suporte com informações e possíveis imagens de câmeras de segurança.

(Foto: Divulgação/SSP-BA)

Crianças foram levadas por assaltantes

Policiais da 37ª CIPM foram acionados por volta das 6h30 para atender a ocorrência. À TV Bahia, o proprietário do veículo informou que, inicialmente, os suspeitos pegaram o carro com cinco crianças dentro, mas três conseguiram ser retiradas. Após o veículo ser arrastado, eles deixaram uma criança perto do Juizado de Menores e a última ainda estaria rodando pela cidade com os assaltantes. "O menino ficou traumatizado", relatou o motorista, identificado como George.

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e da Polícia Militar fazem diligências para encontrar o veículo, que fazia transporte escolar e foi roubado por três homens. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o sistema de câmeras também foi usado para localizar o veículo.