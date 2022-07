Carro roubado no interior de São Paulo é recuperado na Chapada Diamantina

Um automóvel roubado no interior do estado de São Paulo que estava circulando clonado foi recuperado na manhã de desta quinata-feira (07), durante fiscalização no Km 408 da BR 242, no município de Seabra, na Chapada Diamantina.

O flagrante ocorreu após abordagem a um Chevrolet/Onix, com placas de Campos Gerais (MG). Ao realizar uma vistoria no carro, a equipe policial descobriu que o veículo era roubado e estava circulando clonado com placas e demais elementos de identificação veicular adulterados.

A ocorrência do crime foi registrada em Taubaté, em outubro do ano passado.

O motorista do carro, um homem de 50 anos, foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária e poderá responder pelo crime de receptação (art. 180 CP) de veículo roubado.