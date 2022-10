'Carro voador' chinês faz 1º voo público

O "carro voador" da XPeng AeroHT, fabricante chinesa de produtos eletrônicos, fez o seu primeiro voo público nesta terça-feira (11). O teste foi realizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A preparação é para lançar a aeronave em vários países. As informações são da Reuters.

O X2 alcança 130 km/h e tem 35 minutos de autonomia, de acordo com a fabricante. O veículo tem espaço para dois passageiros e é impulsionado por oito motores com hélices, duas em cada canto do veículo.

A empresa afirma ainda que o veículo pesa 560 kg quando está vazio e é capaz de decolar pesando até 760 kg.

O eVTOL, veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, possui quatro baterias independentes. Se uma delas pousar, é possível pousar em segurança. O veículo também foi projetado para acionar paraquedas em caso de emergência e manter contato com um centro de comando durante a viagem.

O voo de teste não tripulado de 90 minutos em Dubai foi descrito por seu fabricante como uma "base importante para a próxima geração de carros voadores."