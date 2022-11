Carros elétricos: Audi investe em supercarregadores e 'sala vip' para o motorista aguardar

Na Europa, a eletrificação está em forte ascensão e a expectativa é que não sejam mais vendidos carros a combustão a partir de 2035. O movimento para essa mudança começou há alguns anos com o desafio da descarbonização e os fabricantes não param de apresentar novas soluções.

Estive na Alemanha para conhecer o que a Audi tem feito para tornar mais prática a vida de usuários de veículos elétricos. Para vivenciar a rotina europeia de um motorista local, saí de Ingolstadt, cidade sede da empresa, em direção a Nuremberg, onde o fabricante implantou seu primeiro Charging Hub.

O local funciona como um posto para elétricos 24 horas por dia. Por meio de um aplicativo, o cliente pode reservar uma vaga e receber um código para abrir o lounge, onde irá esperar enquanto seu veículo é recarregado em máquinas de alta potência.

Os motoristas aguardam o carregamento em um lounge O acesso e o agendamento pode ser feito via aplicativo A vaga também pode ser reservada por meio do app A estrutura conta com banheiros e alimentação Placas solares auxiliam na captação de energia

O veículo é recarregado no térreo e no piso superior estão os banheiros, espaço para reuniões e wifi. O cliente pode monitorar como está o carregamento por painéis, que também pode ser feito pelo aplicativo para smartphone. Há ainda a possibilidade de fazer um test drive em veículos da marca.

Essa foi a primeira estação nesse formato instalada pela Audi no mundo, e começou a operar na véspera do Natal de 2021. Neste ano, a companhia já implementou uma em Zurique, na Suíça, e está começando, neste final de ano, a operar outras duas: em Salzburgo, na Áustria, e em Berlim, na Alemanha.

Conceito sustentável

A energia utilizada para carregar os carros é armazenada em baterias de íons de lítio recicladas, conhecidas como baterias de segunda vida e retiradas de veículos de teste desmontados. Ou seja, a solução de armazenamento de bateria do prédio traz infraestrutura sustentável de carregamento rápido onde a rede elétrica não é suficiente, operando seis pontos de carregamento com até 320 kW.

Graças aos cerca de 2,45 MWh de armazenamento provisório, todo o prédio em Nuremberg precisa apenas de uma conexão de 200 kW à rede de baixa tensão para preencher continuamente os módulos de armazenamento. Até seis automóveis elétricos podem carregar ao mesmo tempo com aproximadamente um megawatt de potência.

Com um contrato de energia verde em vigor, o hub de carregamento usa apenas energia de recursos sustentáveis - proveniente de fontes como água e ar. Já os painéis solares no teto fornecem até 30 kW de energia verde adicional.

Quanto custa?

Atualmente, qualquer pessoa que opte por usar as estações de carregamento de alta potência no hub de carregamento da Audi, em Nuremberg, e tenha um contrato de serviço de carregamento e-tron irá gastar 31 centavos de euro por quilowatt-hora.

Ou seja, se fosse carregar completamente a bateria do Audi Q4 que estava utilizando gastaria 25,42 euros, o equivalente a R$ 128,50.

Neste Charging Hub, os clientes podem gastar de 20 a 30 minutos para carregar até 80% do volume de carregamento do Q4, que tem autonomia para rodar mais de 500 quilômetros.

Preservando a herança

A base da Audi é a fusão dos fabricantes que faziam parte da Auto Union, por isso os quatro anéis entrelaçados em seu símbolo. Além da Audi, a Auto Union era formada pela DKW, Horch e Wanderer.

Em Ingolstadt, Alemanha, a Audi abriga um museu que conta a sua história (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

A história delas, e também na NSU, que mais tarde se juntou ao grupo, pode ser conhecida no Audi Tradition, museu que fica na sede da em empresa em Ingolstadt, na Baviera.

Em casa, você pode conhecer toda essa história por meio de um aplicativo para smartphone com o nome do museu. É um rico material com fotos, vídeos e áudios.

Faça o download para Android ou IOS.