Carros: em meio à pandemia, fábricas mudam o foco

Laboratório para manutenção dos ventiladores pulmonares instalado no Polo Fiat

(Fotos: Divulgação)

A devastação promovida pelo coronavírus está mudando os cenários nas fábricas de automóveis em todo o mundo. As empresas estão doando máscaras, produzindo equipamentos de proteção e emprestando carros a órgãos de governo e saúde. Até mesmo na construção de hospitais de campanha algumas marcas se envolveram, como é o caso da FCA em Betim, Minas Gerais, e em Goiana, Pernambuco. Nessa ação serão oferecidos 100 leitos em Pernambuco e 200 em Minas Gerais.

Em relação aos respiradores artificiais, as montadoras estão trabalhando em conjunto com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o Ministério da Economia para a produção e manutenção dos aparelhos. Entre as envolvidas nessa cooperação estão FCA, GM, Honda e Renault.

Em Camaçari, aqui na Bahia, e em Pacheco, na Argentina, a Ford anunciou a produção de 50 mil máscaras de proteção facial. Fabricadas com lâmina de acetato e peças de suporte, fazem parte dos itens de proteção individual mais requisitados por profissionais de saúde no momento. Em São Paulo, a Mercedes-Benz também está produzindo esses equipamentos em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia.

A BR Distribuidora está doando 20 mil litros de etanol para que diversas universidades transformem em álcool 70%. Em Santa Catarina, a Hyundai está disponibilizando a frota de carros de test drive para realizar o transporte gratuito de idosos com mais de 60 anos e profissionais de saúde. De acordo com a empresa, a ação poderá ser estendida a outras praças.

Na China, que já superou o pico de casos de covid-19, algumas fábricas já voltaram a funcionar, como a da Geely, em Luqiao, que é operada pela Volvo Cars. No Brasil, a Toyota anunciou que vai retomar a produção das quatro unidades no país no dia 22 deste mês.

Ford produz máscaras de proteção facial

No lugar dos esportivos a Lamborghini faz máscaras

GARANTIAS AMPLIADAS

Diversas marcas já anunciaram a ampliação das garantias dos seus produtos. Confira nos sites e canais de atendimento se o seu veículo está incluso nesse plano adicional. No caso do seguro, é preciso entrar em contato com o seu corretor para a renovação normal da cobertura.

SERVIÇOS NA BAHIA

Diversas concessionárias no estado estão atendendo em regime especial, com foco na manutenção. Os horários devem ser agendados por telefone para evitar um grande fluxo nos locais. Algumas estão trabalhando com vendas online e o veículo para avaliação é enviado higienizado para a residência do interessado.

BALANÇO DE MARÇO

O último mês teve uma primeira quinzena positiva, mas a segunda foi impactada pela pandemia, e as vendas de automóveis e comercias leves (que engloba picapes e vans) novos caíram 19,11% em relação a fevereiro. Ou seja, o número de veículos emplacados passou de 192.627 em fevereiro para 155.810 em março. Como comparação, em março do ano passado foram negociadas 199.516 unidades. O mercado de caminhões e ônibus teve queda de 6,83% e o de motocicletas 5,56%. “Nosso setor, que representa 4,5% do PIB e gera, diretamente, mais de 315 mil empregos, por meio de 7,3 mil concessionárias, está praticamente paralisado em função dos decretos de quarentena”, comentou Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, entidade que congrega as revendedoras de veículos novos.

DIVISÃO POR MARCA

Em março, a Volkswagen se aproximou da Chevrolet na participação nas vendas dos dois principais segmentos do mercado, automóveis e comerciais leves. A Chevrolet somou 16,37% e a VW, 16,17% no último mês, com uma diferença de apenas 301 carros. No entanto, no acumulado do ano a Chevrolet tem 17,79% de participação contra 16,21% da VW, diferença equivalente a 8.421 unidades. Seguindo com a divisão de março, a Fiat ficou com a terceira posição (15,21%), seguida por Ford (9,24%) em quarto lugar e Hyundai (8,46%) em quinto. Da sexta à décima posição ficaram: Toyota (7,59%), Renault (7,39%), Jeep (4,86%), Honda (4,46%) e Nissan (3,95%).

O Onix, hatch da Chevrolet, foi o modelo mais vendido em março no mercado brasileiro

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

MODELOS MAIS VENDIDOS

O Chevrolet Onix foi mais uma vez o automóvel mais vendido do país com 12.007 unidades emplacadas em março. Já o Onix Plus, vice-líder nos dois meses anteriores caiu para a quarta posição. O sedã somou 6.670 licenciamentos e ficou atrás do Ford Ka (7.103) e do Hyundai HB20 (7.042), respectivamente segundo e terceiro colocados. Da quinta à décima posição ficaram: Fiat Argo (6.071), Volkswagen Gol (5.681), Fiat Strada (4.799), Jeep Renegade (4.492), VW T-Cross (4.417) e Renault Kwid (4.109).

Produzido em Camaçari, o Ford Ka foi o segundo mais vendido na Bahia no mês passado

(Foto: Evandro Veiga/Arquivo CORREIO)

MERCADO ESTADUAL

Na Bahia, o Chevrolet Onix manteve a liderança com 488 unidades. O Ford Ka (393) ficou com a segunda posição e o Chevrolet Onix Plus (284) foi o terceiro. Com 252 emplacamentos, o Hyundai HB20 ficou em quarto lugar, superando a Fiat Toro (249) e o Renault Kwid (243), respectivamente quinto e sexto colocados. Da sétima à décima posição ficaram: Fiat Strada (211), Toyota Corolla (195), Fiat Argo (156) e Hyundai Creta (154). Chama a atenção a falta de um Volkswagen nessa lista, a melhor posição da marca na Bahia é a 13ª com o Gol (122), atrás do Ford EcoSport (139) e Toyota Hilux (123).

OS MAIS ECONÔMICOS

De acordo com o ranking atualizado do Inmetro, o Chevrolet Onix Plus (1.0 manual) é o carro mais econômico do país, com média de até 17,7 km/l de gasolina na estrada. A lista segue com o Toyota Corolla Hybrid, Renault Kwid, Chevrolet Onix e Fiat Mobi Drive.