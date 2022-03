Casa Batekoo ganhará shows em homenagem ao Lollapalooza Brasil, em Salvador

A Casa Batekoo, localizada no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, vai receber a Bud Party. O evento será realizado entre os dias 25 e 27 de março, em homenagem ao festival Lollapalooza Brasil, que estará rolando durante o fim de semana, em São Paulo. O projeto é uma ação da Budweiser.



“Depois de mil dias sem Lollapalooza está todo mundo ansioso pela realização do festival. Por isso que a Budweiser resolveu levar atrações para todo o país. Em Salvador teremos transmissões ao vivo do festival e uma diversidade de atrações que vão agitar as noites de sexta, sábado e domingo, trazendo muita música e diversidade para os palcos”, revelou a embaixadora da Budweiser em Salvador, Thyvia Pires, durante entrevista ao portal Alô Alô Bahia.

A programação para a abertura do evento, nesta sexta-feira (25), contará com Nêssa, Bruxa Braba, Manigga, Cronista do Morro, Trap Funk & Alivo e House Afrobapho. Na line de sábado(26), nomes como Vandal, DMT, Paulilo, House Afrobapho e Telefunksoul. Para fechar com chave de ouro, no domingo(27), o agito contará com Dj Belle, Pivoman, Jack Nascimento, House Afrobapho e Maya.



Os restaurantes Bravo Burguer, Red Burguer, Jumbo Slice e Salt N’ Pepper também vão participar do evento oferecendo combos especiais tanto no delivery, quanto nos pontos físicos. Haverá ainda transmissões ao vivo do festival e flash tattoos.

