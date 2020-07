Casa de acolhimento abre vagas para mulheres e crianças vulneráveis

Salvador já conta com uma casa de acolhimento voltada exclusivamente para o público feminino. Fundada há cinco anos na capital baiana, a Obra Lumen de Evangelização abriu novas vagas.

O espaço, que é popularmente conhecido como Casa Lumen Santa Teresinha, fica na Avenida Vasco da Gama, ao lado da Matriz da Paróquia São João Batista. Além de mulheres, o espaço acolhe meninas filhas destas mulheres vulneráveis.

O período de acolhimento dura três meses. Durante esse período, as mulheres contam com moradia, além de um apoio estrutural, humano e espiritual. Após este período, quem foi acolhido é convidado a migrar para a sede da Obra Lumen, em Fortaleza. Na capital cearense essas mulheres podem viver um processo de ressocialização através da formação humana e dos cursos profissionalizantes promovidos pela comunidade, com duração de nove meses.

As interessadas em fazer parte deste processo devem concordar com as regras da comunidade e obedecer a uma rotina. Por conta da pandemia, a recepção daquelas que quiserem ser acolhidas está acontecendo imediatamente, sem o processo admissional tradicional. Basta levar algum documento de identificação. Essa mesma realidade se aplica para os acolhimentos masculinos na Casa Lumen Santa Dulce dos Pobres, na Rua Mestre Pastinha, s/n, Alto Das Pombas, Federação.

Para serem acolhidas, as mulheres devem ir até a Casa Lumen Santa Teresinha (Avenida Vasco da Gama, R. Vila América, nº 263, Salvador/Bahia) ou entrar em contato com Camila Correia (85) 99905-5477, Gisele Cristina (85) 99604-3353, Marivalter Barbosa (71) 99900-8398 ou Victor Rodrigues (71) 99100-5705.

SERVIÇO:

QUEM: Obra Lumen de Evangelização

O QUÊ: Casa de acolhimento para mulheres

ONDE: Sede da Obra Lumen (Avenida Vasco da Gama, R. Vila América, nº 263, Salvador/Bahia)