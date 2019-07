Casa desaba durante a madrugada na Gamboa: 'estamos correndo risco', diz moradora

As chuvas da madrugada desta segunda-feira (8) causaram estragos em imóveis na capital baiana. Uma residência desabou na Rua Hamilton Sapucaia, na Gamboa de Baixo. Na casa, a auxiliar de serviços gerais, Gleide Passos, morava sozinha. Ela perdeu todos os pertences. As casas do entorno da dela foram evacuadas.

De acordo com o engenheiro técnico da Defesa Civil do Salvador (Codesal), Expedito Sacramento, as fortes chuvas por volta de 1h da manhã causaram a queda do imóvel. As casas no entorno da residência que desabou foram evacuadas para a segurança dos moradores.

Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e da Empresa Bahiana de Águas e Saneamento (Embasa) estão no local atuando na demolição da casa e reparos na rede de esgoto. A Coelba foi a acionada para realocação de um poste atingido pelos escombros.

"Fomos acionados ainda na madrugada, mas as intervenções só poderiam ser feitas durante o dia. Não houve vítimas, já orientamos a evacuação de todos os imóveis na área de risco de desabamento. Vamos dar prioridade para a que desabou, fazer uma análise do local e tomar as providências necessarias", disse o engenheiro.

Ao CORREIO, a presidente da associação dos moradores da Gamboa, a comerciante Ana Cristina da Silva, 45, contou a situação de risco da comunidade no período de chuva. Segundo ela, a rua é o principal meio de acesso dos moradores ao bairro.

"A situação nossa aqui é lamentável. É a primeira vez que acontece um desabamento desse nível aqui, levando a casa quase por completa, impedindo a passagem dos demais moradores e deixando em risco mais famílias. Estamos correndo risco, não temos como sair da rua, a passagem foi impedida. Essa rua é onde passa todos os moradores. Estamos muito preocupados com essa situação toda. A Gleide não eatava na casa, ela perdeu tudo, tudo que ela tinha", relatou.

Juntas há três meses, a namorada de Gleide, a pintora Antônia Silva estava na companhia dela quando o imóvel desabou.Elas estavam juntas no bairro de Narandiba, quando os vizinhos as avisaram do ocorrido.

"Foi cedo da madrugada. Nós estávamos na minha casa. Assim que chegamos vimos tudo no chão. Ela perdeu tudo, não para de chorar. Ela tem problema de pressão, está muito mal. Estou muito preocupada. Estamos vendo as condições dela para ver se levamos para o hospital", contou.