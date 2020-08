Casa em Pernambués era usada para armazenar e refinar drogas

Uma informação enviada ao Disque Denúncia (3235-0000) da Secretaria da Segurança Pública foi o ponto de partida para que a polícia pudesse chegar, na manhã desta quarta-feira (26), a uma casa usada para armazenar, refinar e distribuir drogas, no bairro de Pernambués. Dois criminosos foram presos em flagrante dentro do imóvel.

O Comando de Policiamento Regional (CPR) Central coordenou o cerco no local, na Rua das Flores, juntamente com equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Central e da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pernambués), além do apoio da Polícia Federal com informações. Dois traficantes, que faziam a guarda dos materiais, foram cercados e não ofereceram resistência.

Dentro do imóvel os PMs encontraram duas metralhadoras calibre 9mm, um revólver calibre 32, carregadores, munições, uma granada caseira, um colete balístico, um rádio comunicador, quatro quilos de maconha, quatro quilos de cocaína, 3,6 kg de crack, liquidificador, substâncias para refino de cocaína, R$ 488, 12 mil pinos para embalar cocaína e maconha, três celulares, balança, capuzes e dois relógios. Também havia uma caderneta com informações da movimentação do tráfico.

Foto: Alberto Maraux/SSP

Os materiais e os presos foram apresentados na Central de Flagrantes. "Importante destacar a ajuda da população. Chegamos nesse grande flagrante após uma denúncia anônima. Continuamos com as equipes em campo, combatendo o tráfico de drogas", declarou o comandante do CPR-Central, coronel Paulo Coutinho.