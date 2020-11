Casa Pia de São Joaquim voltará a receber eventos

Casa Pia de São Joaquim (foto: Luca Castro/divulgação)

Com mais de 200 anos de história, a Casa Pia de São Joaquim, na Avenida Jequitaia, voltará a receber eventos sociais, culturais, econômicos e corporativos. Orfanato durante muitos anos, a entidade filantrópica fundada em 1799 conta com nova gestão, que resolveu retomar os eventos suspensos em 2012 como mais uma fonte de arrecadação para a manutenção de suas atividades filantrópicas.

O espaço, que durante a década de 80 e 90 foi muito disputado para a realização de casamentos, jantares e formaturas, funciona atualmente como instituição de ensino gratuito para crianças. O projeto pedagógico atende a educação infantil do grupo 2 ao grupo 5, com opção para o período integral.

No térreo, a Casa Pia conta com Capela e Átrio (área externa). É neste pavimento que estão também as 14 salas de aula, com atividades suspensas por causa da pandemia. No primeiro pavimento, o casarão tombado conta com diversas salas para eventos variados e até mesmo um auditório com capacidade para 177 pessoas.

Prima completa 15 anos e firma parceria com grupo espanhol

A Prima Empreendimentos acaba de completar 15 anos de atuação no mercado imobiliário e turístico com forte desempenho. Para celebrar e dar continuidade ao seu projeto de expansão, a empresa, com sede em Salvador, firmou parceria com o grupo espanhol Acciona. A ideia é que, com a união, seja gerado novos negócios no segmento imobiliário. “Depois de 15 anos de trabalho estamos muito animados com o início da implantação de todos os projetos que cuidadosamente planejamos. Para completar, a união com a Acciona é um momento histórico para ambas as empresas, pois vamos alavancar grandes negócios na capital baiana”, nos disse o presidente da Prima, Rubén Escartin.

Reabertura

Após meses fechado, o Tokai Gourmet, no Shopping Barra, voltou a funcionar. Para celebrar, o sócio do restaurante, o empresário Murcio Dias, recebeu convidados, quinta-feira, durante jantar especial. A noite também serviu para apresentar o novo menu da casa que passa a ser assinado pelo chef Hiroshi Ota, que tem passagens pelos restaurantes Sushi Gen, Aya e Sakagura A1, todos em São Paulo.



Alta gastronomia

Os chefs Hélder Pereira e Erika Peleteiro, cujos currículos perpassam grandes restaurantes estrelados pelo guia Michelin na França, chegam em Salvador para comandar duas experiências gastronômicas, na próxima semana, na loja Todeschini, na Alameda das Espatódeas. A convite da empresária Christianne Peleteiro, os chefs trarão a tradição da culinária francesa para o “Le Coeur de la Cuisine”(O coração da cozinha), nome dado ao encontro, que será exclusivo para clientes e parceiros.

Erika e Hélder se conheceram no Brasil e, em busca do sonho de trabalhar com gastronomia, se mudaram para a França, onde ingressaram no Institut Paul Bocuse. Atualmente residindo em Annecy, no sudeste da França, ele atua em um bistrô com produtos locais e de alta qualidade, enquanto ela trabalha em uma casa três estrelas, cuja especialidade são peixes lacustres e legumes da região.

Parabéns pra você

Ademar Lemos completa 61 anos nesse sábado (21). Para comemorar, seguiu com a família para o Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte. Ademar é considerado um dos maiores empreendedores da Bahia – sob a sua batuta está o Grupo LemosPassos, que ocupa a 4ª posição no ranking da Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas (ABERC), dentre as maiores empresas de refeições do país.

Força feminina

Considerada uma das melhores anfitriãs de São Paulo, a empresária Cristiana Arcangeli participou de live sobre empreendedorismo, quinta-feira, no IGTV do @sitealoalobahia. Na ocasião, Arcangeli – que possui mais de um milhão de seguidores no Instagram - deu dicas de como ser bem sucedido no mundo dos negócios. “Quem quiser empreender tem que acreditar em si. Tem que vir com um pouquinho de inovação, porque não dá pra fazer mais do mesmo; e principalmente, tem que procurar algo que tenha demanda”, comentou. Cris, como é conhecida, atua no mercado de beleza, bem-estar e de alimentos funcionais e já chegou a ser premiada como uma das mulheres mais influentes do país.



Sustentabilidade

A empresária Isabela Suarez será uma das palestrantes do XI Fórum de Sustentabilidade da ADEMI-BA. O evento, com objetivo de focar na projeção de Salvador como polo de expansão imobiliária, será realizado de forma virtual, entre os dias 1 e 3 de dezembro. Isabela tem conduzido um elogiado trabalho à frente da Fundação Baía Viva, com grandes conquistas para o estado, como a certificação através do selo Bandeira Azul, da praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades.