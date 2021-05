Casal capixaba é preso acusado de aplicar golpe do bilhete em idosa de Ilhéus

Um casal suspeito de estelionato foi preso na manhã do sábado (15) na BR-101, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Eles são acusados de aplicar o golpe do bilhete premiado em uma idosa em Ilhéus.

Os dois, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que recebeu informação de que os suspeitos estavam usando uma HB20 para transitar. Ao ver o veículo, na altura do KM 880, a equipe abordou os dois.

O motorista, de 58 anos, e a passageira, de 54, estavam vindo de Ilhéus, onde tiraram R$ 5 mil, jóias e cartões de uma mulher pelo golpe do bilhete premiado. Eles foram reconhecidos pelos registros das câmeras de segurança da Caixa Econômimca de Ilhéus.

No golpe, o estelionatário aborda a vítima com um bilhete de loteria que diz ser premiado. Ele oferece repassar o bilhete por um valor bem menor do que o suposto prêmio. O outro golpista se passa por um interessado, que na verdade cumpre o papel de ajudar a convencer a vítima. O bilhete, claro, é falso.

Uma busca no carro localizou R$ 6.880, cédulas de dólares e euros, jóias e 14 cartões de crédito. O casal, que mora em Linhares, no Espírito Santo, negou o crime. Eles foram levados para a delegacia local.