Casal é achado morto dentro de carro na Estrada das Barreiras

Duas pessoas foram achadas mortas dentro de um carro na Estrada das Barreiras, no bairro do Cabula, em Salvador, no final da tarde de segunda-feira (16).

O homem foi identificado como Marcus de Jesus Cunha Silva, 36 anos. A mulher permanece com identidade ignorada. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram mortas a tiros. Uma equipe da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves) foi até o local e isolou a área para perícia e remoção, que ocorreu ainda ontem. O carro também já foi periciado e entregue a familiares de uma das vítimas.

A primeira informação é de que eles foram mortos por dois homens que se aproximaram do carro em uma moto. A motivação ainda é investigada.