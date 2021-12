Casal é flagrado fazendo sexo à luz do dia na Praia do Forte, no RJ

Um vídeo que circula na web mostra um casal transando em plena luz do dia na Praia do Forte, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Nas imagens, é possível ver que há algumas pessoas próximas ao homem e a mulher, nada que os desanimasse.

Em nota enviada ao g1, a Prefeitura de Cabo Frio disse que a prática é atentado ao pudor e que a polícia deve atuar neste tipo de caso. "Toda fiscalização está na praia e em casos como o ocorrido, os fiscais acionam a polícia", diz a nota.

A Polícia Militar informou que até a tarde deste domingo não havia confirmação do fato, e que seguia apurando.

De acordo com a Polícia Civil, até a tarde de domingo, não houve registro desse caso.