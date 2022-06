Casal é morto a tiros no bairro de Vila Canária

Um casal foi vítima de disparos de arma de fogo na rua direita do Ipiranga, Vila Canária, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira (15). Eles foram socorridos por militares ao Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras, mas acabaram morrendo no local.

Os policiais foram acionados por volta das 2h40 para atender uma denúncia de que havia um grupo de homens armados efetuando disparos na região de Baixa da Gia, no mesmo bairro.

A guarnição encontrou os dois feridos em uma mata e prestaram socorro às vítimas, que foram levadas ao Hospital, onde morreram. O homem e a mulher ainad não foram identificados.

A equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) foi acionada e expediu as guias de remoção e de perícia. As circunstâncias e a autoria do crime estão sendo apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.