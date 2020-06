Casal é preso após jogar drogas por janela de apartamento em Candeias

Um casal foi preso na madrugada desta terça feira (2) após ser flagrado jogando drogas pela janela de um apartamento em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os criminosos são responsáveis pela distribuição de drogas no bairro Ouro Negro, no município. Os dois foram presos em flagrante por equipes da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias).



Durante a madrugada, os policiais receberam denúncias de moradores do local, que informaram sobre a presença de homens armados no condomínio Candeias I. No local, a polícia flagrou o casal fugindo.

“A dupla jogou entorpecentes pela janela de um dos apartamentos tentando escapar do flagrante. Posteriormente identificamos que o local era utilizado como ponto de distribuição dos entorpecentes”, afirmou subcomandante da 10ª CIPM, capitão Marivaldo Rosendo da Silva Filho.

No imóvel, os PMs encontraram 134 papelotes de cocaína, 70 pinos da mesma droga, pedras de crack de diversos tamanhos, recipientes vazios para embalar drogas e R$ 1.280.

O homem e a mulher foram encaminhados para a 20ª Delegacia de Candeias, onde, segundo o titular da unidade, delegado Vitor Eça Andrade, “seguem custodiados à disposição da Justiça e responderão pelo crime de tráfico de drogas”.