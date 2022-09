Casal enche a cara durante assalto em SP e não consegue levar nada

Um casal invadiu uma casa de veraneio em Bertioga, no litoral de São Paulo. Eles beberam tudo que acharam e, alcoolizados, acabaram não roubando nada , segundo a dona da casa. Um deles acabou voltando depois para furtar, com outra pessoa. Câmeras de segurança registraram o episódio.

Em dois dias, as câmeras registram os dois entrando e saindo ao menos cinco vezes da casa. Em determinado momento, o homem vira a câmera para o teto e a movimentação não é mais captada. Embriagados, os dois chegaram a brigar. "Ainda se embebedaram lá dentro, a ponto de não conseguirem se manter em pé", diz a dona da casa.

Nesse primeiro, "estavam muito bêbados", contou a dona da casa ao G1, e por isso saíram de mãos vazias. Horas depois, o homem voltou com outro comparsa e levaram TV, bicicleta, varas de pesca e itens que estavam no freezer e no armário.

Eles entraram pulando o muro e arrombando a entrada dos fundos. "Ele abaixa no portão (provavelmente para tentar escutar). Ele está bêbado e pega no sono. A menina fica uns 20 minutos tentando acordar ele, que não acorda. Depois de um tempo, ele levanta, eles brigam no quintal. Um empurra o outro, bêbados", relata.

A dona da casa só percebeu a ação dias depois, já que usa a casa para veraneio.