Casal suspeito de usar os filhos para vender drogas é preso em SP

Um casal suspeito de usar os próprios filhos, de 3 a 12 anos, para vender drogas no litoral de São Paulo, foi preso na madrugada desse sábado (21). Segundo o G1, seis crianças seriam usadas como ajudantes do casal.

O local de venda das drogas foi descoberto após denúncias anônimas. Lá, os policiais encontraram um casal e seis crianças que armazenavam, faziam o corte e a distribuição dos entorpecentes.

Segundo o G1, as crianças menores eram usadas pela mãe como álibi para despistar as abordagens policiais. Os filhos também ajudavam na organização do local.

A polícia apreendeu 3,6kg de maconha, 1,8kg de cocaína, 2.400 eppendorfs vazios, uma agenda com anotações do tráfico, dois celulares e R$ 300. O casal foi preso em flagrante por associação criminosa, tráfico de drogas e corrupção de menores, e as crianças foram encaminhadas para um abrigo.