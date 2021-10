Casamento às Cegas: Ana acusa Shay de usar imagem da filha para 'autopromoção'

As brigas do Casamento às Cegas Brasil chegaram à vida real. A modelo Ana Prado acusou o comerciante Shayan Haghbinghomi de usar a imagem da filha dela de maneira indevida, com intenção de se promover. Os dois ficaram noivos no programa. Shay nega a acusação.

"Estou devastada que a imagem da minha filha, de 3 anos, está sendo usada para a 'autopromoção' de um homem feito. Escolhi ser uma pessoa pública, não a minha filha. Usá-la para se defender é de uma covardia sem tamanho. Use a minha imagem, não a dela", escreveu Ana no Twitter.

Shay usou cenas do reality em que aparece brincando com a criança em um post. A menina aparece pulando na cama e depois sendo carregada por ele nos ombros. "Ninguém no mundo vai tirar esse sorriso que Deus me deu", diz a legenda.

A relação dos dois entrou em crise, conforme mostrou o reality, já fora da fase de lua de mel do programa. A modelo se mostrou decepcionada com o comportamento de Shay ao conhecer a filha dela - ele disse que precisava trabalhar e não deu muita atenção à garota.

Ana também acusou o comerciante de se comportar de maneira diferente com ela longe das câmeras, mostrando um lado mais frio. Ela alega que se trata de uma questão de respeito retirar a imagem da sua filha diante do contexto do que está acontecendo.

"Que parte que vocês não entenderam que não está sendo usado para promover o programa e sim, a própria imagem? Vocês enfiaram a humanidade onde? Fácil de entender: está sendo usada em um lugar cheio de ódio. Vai além da autorização ou não, é uma questão de ética, de respeito", diz.

De acordo com o Uol, Ana chegou a pedir para Shay apagar o vídeo, mas ele disse que não vai retirar. Ele afirmou que sua intenção é apenas mostrar "momentos de felicidade bons que passamos".

"(As imagens) estão autorizadas pela Netflix. Como todos fazem: pegam imagem da tela da tv e mostram. No final da legenda tem os direitos da Netflix", disse ele. "Não tem nada de mais no vídeo, não estou vendendo nada, sem fins lucrativos nenhum, muito menos me autopromovendo".

Os dois últimos episódios do reality, que mostram que casais ficaram de fato juntos e casaram, foram publicados hoje pela plataforma.